Curtea de Apel Bucuresti ia masuri contra raspandirii coronavirusului

Astfel, potrivit unui comunicat al institutiei, strigarea cauzelor si implicit a justitiabililor prezenti pentru sedinta de judecata se va face in etape, pe loturi de doua - trei cauze, pentru a se evita aglomerarea in salile de judecata.Totodata, a fost interzis accesul in incinta Palatului de Justitie a persoanelor cu privire la care autoritatile competente au dispus masuri de carantina sau de autoizolare, pana la expirarea acestor masuri.S-a interzis accesul in incinta Curtii de Apel Bucuresti a persoanelor care au calatorit in zonele de risc, in ultimele doua saptamani sau care, desi nu au calatorit, suspecteaza ca au intrat in contact in Romania cu persoane care au calatorit in respectivele zone precum si a celor care prezinta simptomatologia specifica infectarii cu virusul gripal, mai anunta Curtea de Apel Bucuresti.