Danemarca si Estonia anunta primele cazuri de contaminare cu noul coronavirus

Danemarca a anuntat un prim caz de contaminare cu noul coronavirus la un barbat care s-a intors din nordul Italiei si care se afla intr-o stare relativ buna."Barbatul, care a revenit pe 24 februarie dintr-o excursie la schi in Lombardia impreuna cu sotia si fiul sau, prezenta in special tuse si febra (...) barbatul a fost testat pozitiv, dar rezultatele testelor sotiei si fiului au fost negative", a precizat intr-un comunicat Agentia de sanatate publica.Starea sa este relativ buna si a revenit la domiciliu, unde se afla in carantina impreuna cu familia, tinand legatura in fiecare zi cu spitalul din Roskilde, la est de Copenhaga.Potrivit postului public de televiziune TV2, este vorba despre unul dintre angajatii sai.Autoritatile sanitare nationale, care nu prevad pentru moment instituirea unor masuri de control a calatorilor la intrarea in tara, a declarat marti ca "probabilitatea unor cazuri importate in Danemarca a crescut (...), dar ca riscul de infectie (trebuie) considerat in continuare scazut".Persoanele care se intorc din China, din anumite regiuni din Italia (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont si Veneto), din Iran, din Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong, Singapore si prezinta simptome ale contaminarii cu acest virus sunt indemnate sa contacteze unitatile medicale de care apartin, fiind indrumati apoi catre un serviciu care ii va putea prelua si testa.Sase spitale din aceasta tara cu 5,8 milioane de locuitori au fost desemnate de autoritatile sanitare capabile sa primeasca persoane contaminate cu coronavirus.Compania daneza din domeniul transportului maritim Maersk a anuntat ca toti angajatii care se intorc din nordul Italiei (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont, Trentino-Tirolul de Sud si Veneto) si Coreea de Sud vor trebui sa lucreze de acasa timp de doua saptamani dupa revenirea in tara pentru minimizarea riscului de contaminare.Estonia a confirmat primul caz de contaminare cu coronavirus la un barbat care s-a intors din Iran, au relatat joi agentiile de presa ruse TASS si Interfax, citand autoritati estoniene din domeniul sanitar."Este vorba despre un cetatean cu rezidenta permanenta in Estonia, care nu are cetatenie estoniana", potrivit Interfax, care il citeaza pe ministrul estonian al Afacerilor Sociale, Tanel Kiik."Potrivit informatiilor pe care le detin, acesta este cetatean iranian", conform unei declaratii facute de Kiik pentru televiziunea estoniana si citata de Interfax.