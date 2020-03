Danemarca va plati 75% din salariile angajatilor din privat, in urmatoarele 3 luni

Ziare.

Conform acordului dintre Guvern, organizatiile companiilor si sindicate, in perioada 9 martie - 9 iunie, statul se ofera sa plateasca 75% din salariile angajatilor, la un nivel maxim de 23.000 de coroane daneze (2.786 lire sterline) pe luna, in timp ce firmele vor plati restul de 25%."Daca va exista o scadere semnificativa a activitatii, si productia va fi oprita, intelegem necesitatea de a trimite acasa angajatii. Dar va cerem sa nu-i concediati", a afirmat duminica premierul Mette Frederiksen la o conferinta de presa. Oficialul a adaugat ca in schimb angajatii vor fi obligati sa-si ia cinci zile de concediu obligatoriu.Oferta este una dintre masurile din pachetul de sprijin adoptat de Guvern pentru a ajuta companiile si angajatii sa reduca efectul masurilor drastice pentru combaterea raspandirii pandemiei de Covid-19.In Danemarca au fost inregistrate doua decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a urcat la 864.Alte masuri includ inchiderea frontierelor, a scolilor si a universitatilor si suspendarea activitatii unei parti din angajatii din sector public.Una dintre cele mai bogate tari din lume, Danemarca dispune de finante solide, iar nivelul datoriei guvernamentale este scazut, ca rezultat al reformelor economice din ultimii 20 de ani.