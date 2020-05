De ce barbatii risca mai degraba sa moara din cauza COVID-19 decat femeile - studiu european

Ziare.

com

Enzima 2 de conversie a angiotensinei (ACE2) se gaseste in inima, rinichi si in alte organe. In cazul COVID-19 - boala respiratorie cauzata de noul coronavirus - se crede ca aceasta joaca un rol in modul in care infectia progreseaza in plamani, informeaza agentia Reuters.Studiul, publicat luni in European Heart Journal, a descoperit totodata ca inhibitorii ACE sau blocantii receptorilor angiotensinei (ARB), medicamentele prescrise pe scara larga, nu au condus la concentratii mai mari ale ACE2 si, prin urmare, nu ar trebui sa creasca riscul de COVID-19 in cazul persoanelor care le iau.Inhibitorii ACE si ARB sunt prescrisi pe scara larga pacientilor cu insuficienta cardiaca congestiva, diabet sau boli renale.."Constatarile noastre nu sustin intreruperea acestor medicamente la pacientii cu COVID-19", a declarat conducatorul studiului, Adriaan Voors, profesor de cardiologie la Centrul Medical Universitar (UMC) din Groningen, Olanda.Pandemia de COVID-19 a infectat peste 4 milioane de oameni la nivel mondial si a provocat decesul a peste 283.000 Numarul de decese si cazuri de infectare indica faptul ca barbatii sunt mai susceptibili in comparatie cu femeile sa contracteze boala si sa sufere complicatii severe sau critice.Analizand mii de barbati si femei, echipa lui Voors a masurat concentratiile de ACE2 in probe de sange prelevate de la peste 3.500 de pacienti cu insuficienta cardiaca din 11 tari europene.Studiul a inceput inainte de pandemia de coronavirus, au precizat cercetatorii, astfel ca nu a inclus pacienti cu COVID-19.Insa, cand alte cercetari au inceput sa indice ca ACE2 este o enzima cheie din spatele modului in care noul coronavirus patrunde in celule, Voors si echipa sa au observat suprapuneri importante cu studiul lor."Cand am descoperit ca unul dintre cei mai puternici indicatori biologici, ACE2, era mult mai mare la barbati decat la femei, mi-am dat seama ca acest lucru avea potentialul de a explica de ce barbatii au un risc mai mare de deces asociat COVID-19 in comparatie cu femeile", a declarat Iziah Sama, medic la UMC Groningen, coautor al studiului.ACE2 este un receptor de pe suprafata celulelor care se leaga cu noul coronavirus si ii permite acestuia sa patrunda in celule si sa le infecteze.Sama si Voors au mentionat ca, la fel ca si in plaman, ACE2 se gaseste in inima, rinichi, in tesuturile care captusesc vasele de sange si, in niveluri deosebit de ridicate, in testicule.Ei au indicat ca prezenta sa in testicule ar putea explica partial concentratii mai mari de ACE2 la barbati si de ce barbatii sunt mai vulnerabili la COVID-19.