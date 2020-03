De ce depinde varful epidemiei? Romania nu va fi mult diferita - Interviu cu directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

In ce faza a epidemiei este acum Romania?

Exista teama ca imbolnavirea nu genereaza imunitate, deci ne tot putem invarti in cerc.

Sunt persoane care privesc cu suspiciune faptul ca Romania inregistreaza mai putine infectari decat alte tari europene, avand in vedere numarul mare de romani veniti din zone galbene sau rosii. Si se tem ca multe cazuri scapa capacitatii noastre de testare si raman cumva sub radar.

Deci monitorizarea celor intrati in tara e foarte buna?

Teoria conspiratiei suspecteaza ca numarul imbolnavirilor, chiar al deceselor, ar fi ascuns de autoritati.

La ce va asteptati?

Estimarea este ca vom atinge varful cand?

Si in acest caz fericit, de respectare a recomandarilor, unde si la ce nivel vedeti varful?

Circula o serie de scenarii cu grafice privind diferite momente ale varfului si diferite gravitati la varfului. Sa inteleg ca nu sunt de luat in seama?

Tulpina virusului care circula in Romania e mai agresiva sau mai blanda decat in alte tari europene?

Italia nu are totusi o mortalitate mai mare decat restul tarilor?

Considerati ca masurile sunt respectate de populatie? Reactioneaza bine?

Intr-un interviu acordat, dr Adriana Pistol a aratat ca cei veniti din zone galbene si rosii au fost pana acum bine monitorizati, nu putem spune ca vedem doar varful aisbergului, dar pe masura cei revenitii vor fi mai multi si monitorizarea va fi mai dificila.Totodata, dr Pistol a explicat diferentele dintre tulpinile virusului, dar si masurile care trebuie luate. Cea mai impotanta: "Nu intrati in panica!".Dupa numarul de cazuri suntemDeci destul de la inceput.Am luat masurile din toate statele lumii pentru incetinirea epidemiei si acest lucru, deocamdata, se vede.Informatiile noastre sunt caNu e asa. Intr-adevar, au intrat multe persoane din Italia si Spania, dar mai ales intr-o perioada in care aceste tari nu aveau asa multe cazuri.Cata vreme toate persoanele sunt sub observatie, nu putem sa spunem ca vedem doar varful aisbergului.DarMajoritatea celor care ajung la spitale sunt doar speriati, dar nu prezinta simptome de boala, sunt sanatosi.E suficient de buna. Nu poti avea un politist la usa fiecaruia. Dar sunt suficient de bine tinuti sub control. Sigur caDa, traim in perioada in care toata lumea e suspicioasa.. Nu cred ca poate exista vreun beneficiu pentru cineva.In plus, aceasta este situatia de acum, sa vedem ce urmeaza. Cu cine ne comparam noi in acest moment? Cu Spania? Cand a inceput Spania sa aiba probleme? Cu niste saptamani inaintea Romaniei.Timpul si cronologia evenimentelor nu sunt aceleasi, nu poti compara mere cu pere.Vedem cresterea numarului de cazuri depistate zilnic. Problema este la ce numar, la ce varf vom ajunge.E foarte greu de spus. Tine de prea multi factori, inclusiv de fiecare dintre noi si de complianta fiecaruia fata de recomandari.Cele mai importante sunt cele permanent difuzate, dar eu am sa incep cu mesajul:Lucrurile trebuie sa fie la mijloc, respectam recomandarile privind spalatul frecvent al mainilor, evitarea aglomeratiilor, stam cat mai mult in casa, evitam concertele, mall-urile, supermarket-uri sau oriunde suntem gramada. Daca dam buzna in magazine sa ne aprovizionam pentru un an, cream toate conditiile pentru ca virusul sa se raspandeasca.Bine este sa ne aprovizionam ceva mai rar, pe cat posibil cand nu e aglomeratie, sa evitam spatiile inchise si aglomerate, precum mijloacele de transport in comun.Este foarte dificil de previzionat. Singura noastra speranta este sa nu ajungem la nivelul Italiei si eu am credinta ca nu vom ajunge acolo. Dar e greu de spus in acest moment.Pot fi utilizate tot felul de modele matematice care pot previziona diferite varfuri in diferite perioade. Modalitatea in care sunt create si parametrii de care ele tin cont nu le cunosc.Dar e clar ca in urmatoarele doua luni numarul de cazuri va creste. Niciun model nu e perfect, depinde care e sursa datelor utilizate, de aceea, nu pot sa spun ca sunt credibile sau nu.Noi banuim ca este tulpina din Italia, dat fiind ca majoritatea cazurilor a venit de acolo. DarAre o mortalitate mai mare, dar nu stim daca asta este consecinta unei anume tulpini a virusului. Mortalitatea poate fi provocata si de alti factori: depistare tardiva, grupe de varsta cu mari vulnerabilitati, cum sunt persoanele in varsta si cronicii.Relativ.. Oamenii trebuie convinsi sa fie complianti.