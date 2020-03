De ce e asa de greu sa nu-ti atingi fata si ce poti face

Ziare.

com

Gestul de a-ti atinge fata e unul mai cu seama intalnit in randul oamenilor, acesta denotand faptul ca suntem constienti de propria prezenta fizica, mai ales in relatia cu ceilalti, dupa cum explica psihologul Kevin Chapman, director al Centrului pentru Anxieate si afectiuni inrudite, din Kentucky.Practic, gandim din perspectiva celor din jur, asa ca suntem atenti nu doar la chipurile lor si la grimasele lor, dar si la propriile expresii faciale, a explicat specialistul pentru Business Insider, citat de Science Alert In plus, dupa cum a aratat un sudiu din 2014, a-ti ainge propria fata micsoreaza stresul si ajuta si memoria.Incepem sa ne atingem fata de la o varsta foarte frageda, ceea ce face ca acest obicei sa fie si mai greu de eliminat. A-ti spune, a-ti propune sa nu mai faci acest gest are rezultatul contrar.Ce poti face este sa-ti pui un reminder la telefon care sa-ti aminteasca, cand si cand, ca trebuie sa fii mai constient de acest gest.Apoi, ar trebui sa incercam sa ne tinem, pe cat posibil, mainile ocupate, mai ales in aceasta perioada. O bila antistres sau pozitia "bratele incrucisate" pot ajuta, mai spune psihologul.Vezi si Bilant coronavirus la nivel mondial: 107.021 cazuri in 99 de tari, 3.648 de morti. Cinci tari sunt puternic afectate