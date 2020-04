De ce fac copiii forme usoare de COVID-19? Explicatia medicilor

LIVE

Medicii au explicatii in baza datelor analizate din ultimele luni de cand a aparut pandemia."Trebuie sa spunem ca cei mici, indiferent de varsta fac forme usoare pe de-o parte pentru ca nu au antecedente preexsitente. La ei sistemul imunitar functioneaza mai bine. Mai este si faptul ca izolarea este mult mai pregnanta la ei, adica cei mari mai intra in contact cu altii, dar ei daca sunt acasa interactioneaza strict cu familia", a declarat specialistul de boli infectioase de la Matei Bals Adrian Marinescu.Specialistii sustin ca decesele la copii au fost foarte rare la nivel mondial."Niciunde in lume oricat de saraca ar fi tara sau prost sistemul medical nu s-au observat decese la copil in mod frecvent. Mortalitatea este de peste 100 de ori mai mica la copil decat la +65, iar numarul de spitalizati cu forme grave la copii este de sub 1% din toti pacientii confirmati in lume", a declarat pediatrul Mihai Craiu pentru MEDIAFAX.Care sunt totusi situatiile cand cei mici pot face complicatii?"In SUA de exemplu un copil de un an a murit, cazurile astea rare sunt exceptii. Cu siguranta in cazul acestor copii au fost si alte boli preexistente. Sau mai exista o situatie, care este foarte rara/ E posibil sa fi avut hiperactivitate imuna, adica sistemul imunitar reactioneaza foarte agresiv" a mai spus medical Adrian Marinescu.La nivel mondial sunt 2.834.366 de oameni imbolnaviti cu COVID 19, iar 197.409 persoane si-au pierdut viata.Citeste si Medicul Mihai Craiu prezinta un simptom mai rar al COVID-19, care apare insa mai des la copii: Daca nu este o rosatura de la un pantof, mergeti la doctor!