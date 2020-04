De ce pleaca romanii sa munceasca peste hotare, in plina pandemie: E mai mare teama de saracie decat de coronavirus

Ziare.

com

Peste 1.000 de romani au plecat si sambata la munca sezoniera, tot de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, iar alte zeci din Timisoara si Iasi.Mediafax a realizat un reportaj, pentru a incerca sa afle de ce teama de pandemia care a cauzat zeci de mii de morti in Europa nu ii sperie suficient pe oameni, incat acestia sa ramana acasa."Mai frica mi-e de saracie decat de coronavirus" a spus un tanar de 20 de ani, care a plecat in Germania de la Iasi.Daniel are 20 de ani si este din judetul Suceava. Pentru el, drumul sparanghelului a inceput de la aeroportul din Iasi."Aici la noi e greu, nu avem unde sa muncim. Eu va spun drept ca mai frica mi-e de saracie decat de coronavirus", a spus tanarul.Rares are 23 de ani, este din Brasov si preda lectii de chitara. de cativa ani lucreaza si pe campurile din Germania, iar cu banii pe care ii castiga acolo isi cumpara instrumente muzicale, ca sa poata deveni un artist adevarat."Merg sa muncesc in agricultura la cules de sparanghel. In rest sunt profesor de chitara aici in tara si astea doua luni imi ofera cumva un capital de investitie, sa imi mai cumpar un echipament. E grea munca acolo? E grea, dar te obisnuiesti. Cu cat trec anii mai mult, devine cumva o natura secundara. Munca campului este echivalenta cu orice tip de munca. Este foarte mult de munca, este o munca murdara, dar la finalul sezonului a meritat", a povestit Rares.Un alt barbat din Bistrita, Dumitru Pasare, spune ca, de cand lucreaza in Germania, si-a renovat casa. Nu poate trai din ce castiga ca tamplar."Al saptelea an. De ce continuati sa mergeti? Pai e un salariu mai bun decat in tara, in tara politicienii isi fac salariile lor si pensiile, iar pe noi patronii ne platesc cu 300 de euro, niste salarii de nimic. Acolo in jur de 3000 de euro pe luna castigam. Ne dau cazare doua persoane intr-o camera, mancare, transport. In fiecare luna banii intra in cont. Bani cu care pot sa imi rezolv si eu unele lucruri, este de construit", a spus barbatul.Sambata, toti cei care au plecat de pe aeroportul din Cluj spre Germania nu s-au mai inghesuit. Situatia a fost sub control si la aeroportul Timisoara."Incepand cu 13 aprilie toate zborurile trebuie sa fie esalonate la patru ore. S-au stabilit obligatii pentru firmele care transporta. /Conform ordinului emis de ministrul Lucian Bode, ei pot sa vina cu aproximativ trei sau patru ore inainte, nu mai devreme. De asemenea, firmele de recrutare sunt obligate sa ia legatura cu aeroportul Cluj. Au fost cateva situatii dramatice, unii au fost adusi dimineata si aveau zbor abia a doua zi, au dormit in aeroport", a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj.La aeroportul din Cluj sunt programate curse charter spre Germania pana la sfarsitul lunii aprilie.