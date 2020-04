De luni, in Galati nu mai poti sa iesi in spatii publice fara sa ai coperite nasul si gura

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare incepand de luni si se aplica in spatii publice, precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere.Aceeasi sursa precizeaza ca nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura. Aceste mijloace sunt menite sa ii protejeze pe cei din jur, in cazul in care o persoana ar putea fi infectata, dar fara sa prezinte simptome.De asemenea, persoanele din conducerea spatiilor publice amintite au obligatia sa se asigure ca angajatii si vizitatorii/clientii pun in aplicare masura CJSU Galati.