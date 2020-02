De teama coronavirusului, Austria a suspendat serviciile feroviare cu Italia prin trecatoarea Brenner

Ziare.

"Traficul feroviar de pasageri cu Italia, prin trecatoarea Brenner, a fost suspendat pe ambele sensuri", a spus purtatorul de cuvant, citat de Reuters.Trecatoarea care traverseaza Alpii este o ruta feroviara importanta si frecventata intre Italia, Austria si Germania.Anterior, Ministerul de Interne austriac anuntase ca a blocat intrarea in tara a unui tren care venea din Italia, sub suspiciunea ca doi pasageri ar putea fi infectati cu coronavirus."In aceasta seara un tren pe ruta Venetia-Munchen a fost oprit la granita austriaca", potrivit ministerului.Operatorul feroviar de stat din Italia a informat operatorul feroviar austriac OBB ca in tren se afla doua persoane cu febra.In Italia a avut loc o explozie a numarului de cazuri de coronavirus, care a crescut duminica la peste 150, avand loc trei decese. Guvernul a inchis cele mai afectate zone, din regiunile Lombardia si Veneto din nordul tarii.Duminica, ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, a declarat ca un grup de lucru pentru coronavirus se va reuni luni pentru a discuta daca sa fie introduse controale la granita cu Italia.Aceste controale la granita pot fi introduse intr-o ora, a declarat generalul Franz Lang, care este responsabil de siguranta publica.In Austria au fost 181 de cazuri de suspecti de coronavirus, niciunul confirmat, potrivit Ministerului de Interne.Peter Kaiser, guvernator al provinciei Carintia, aflata la granita cu nordul Italiei, a recomandat duminica evitarea calatoriilor in Italia.