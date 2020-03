Decesul 69 de coronavirus, tot la Suceava: Un barbat care a murit singur acasa, acum 5 zile

LIVE

Conform raportarii INSP, marti a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane care a decedat la domiciliu in judetul Suceava.Este vorba despre un barbat de 56 de ani, cunoscut cu afectiuni psihiatrice, care locuia singur.Decesul a fost constatat de catre personalul ambulantei in data de 26 martie, iar probele au fost recoltate de catre serviciul de medicina legala in aceeasi data.Marti dimineata, au mai fost anuntate trei decese. In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, dupa ce autoritatile au anuntat luni seara depasirea a 2.000 de cazuri. Asta inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.A.G.