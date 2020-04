Decesul 86 de COVID-19 in Romania: O femeie de 45 de ani din Neamt

LIVE

Astfel, ce-a 86-a persoana care a murit este o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt.Ea s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie stanga (afectiune in care o parte a corpului este paralizata). Femeia a fost transferata la Spritalul Judetean Piatra Neamt, unde a murit in aceeasi zi, la ora 14:45.Deoarece pacienta a avut contact cu persoane venite din Italia, a fost recoltat exudat, al carui rezultat a fost pozitiv COVID-19 in data de 31 martie.Amintim ca Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri la amiaza, ca in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 215 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Numarul total de imbolnaviri a ajuns astfel la 2.460.A.G.