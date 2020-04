Deciziile de management au dus la dezastrul de la Suceava si nu s-a schimbat aproape nimic. Cum se traieste intr-un oras inchis Interviu

Cum arata lucrurile la Suceava? Care e situatia de la fata locului?

Cum s-a ajuns in aceasta situatie? Au scapat lucrurile de sub control, a fost un punct nevralgic? Care?

Care sunt nevoile concrete ale spitalelor din Suceava?

Camelia Iordache, la ce trebuie sa ne mai uitam in aceasta perioada, cand e vorba despre categorii vulnerabile?

Cum s-a organizat Salvati Copiii la nivel local? Ce nevoi sunt? Cum functioneaza filiala in aceste conditii de carantina?

Dupa ce Salvati Copiii a reusit sa duca Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava o prima transa de echipamente de protectie si aparatura medicala vitale, am vorbit cudespre cauzele care au facut ca tocmai acest oras sa ajunga intr-o adevarata drama - inchis, cu paza militara, cu peste 200 de cadre medicale infectate si spitale neechipate.Este o stare generala de nesiguranta. Faptul ca Spitalul Judetean a fost declarat COVID si zona a intrat in carantina, interzicandu-se astfel iesirea din oras, creeaza o stare total neconfortabila.Lipsa unei solutii reale si sigure in cazul aparitei unei situatii de urgenta medicala induce o teama generala.Cu toate acestea, fiecare incearca sa faca ceea ce este necesar pentru a minimiza efectele, se redescopera si isi regaseste resursele pentru a merge mai departe si pentru a depasi toate emotiile ce ating cote maxime cu fiecare noua stire de confirmare sau deces.Avem cunostinte, prieteni, rude care sunt fie confirmati, fie asteapta un rezultat, care parca nu mai vine, si suntem parte din boala sau din nesiguranta fiecaruia dintre ei.E greu, pentru ca sunt informatii care prezinta situatii limita din spital, pentru ca nu sunt suficiente cadre medicale, pentru ca nu sunt suficiente medicamente si tot personalul medical este expus atat la riscul imbolnavirii, cat si la presiunea exterioara.Cred ca trebuie sa cautam undeva in procesul de management. Si aici ma refer la modalitatea de gestionare a unor astfel de situatii de criza, la faptul ca sistemul medical nu are proceduri pentru acest tip de situatii, la faptul ca managerii nu sunt pregatiti sa raspunda unor conditii extreme.Cred cu tarie ca erorile de management au condus la situatia actuala si ca acestea ar fi putut fi evitate daca in toate deciziile pe primul loc ar fi fost omul - medic, pacient, detinator, familie.Atunci cand te gandesti ce efect poate avea decizia ta asupra colegului si a familiei lui, asupra bolnavului care a venit cu toata increderea sa il ajuti, asupra familiei acestuia care isi pune toata speranta in profesionalismul tau, nu se poate sa nu revii asupra acesteia daca descoperi ca e posibil sa ii pui in pericol.Undeva aici s-a produs dezastrul si acum suntem intr-un moment extrem de critic ce nu stiu cum va fi gestionat, pentru ca,Lipsa de personal, presiunea din exterior, lipsurile de medicamente si echipamente, lipsa deschiderii de a comunica cu exteriorul si a stabili un parteneriat cu societatea civila, toate conduc in continuare la erori si, din pacate, la cresterea numarului de bolnavi diagnosticati si decese.Sigur ca acest numar este in crestere si din cauza faptului ca a crescut numarul de persoane testate, dar, din pacate, erorile continua,. Vorbim tot de proceduri si reguli de functionare.Cred ca sunt nevoile tuturor spitalelor din tara: personal medical, echipamente de protectie, echipamente medicale pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate. Toate acestea ar conduce la confortul emotional al fiecaruia dintre cei care sunt in prima linie si ar creste, indiscutabil, calitatea serviciului medical. Dar cum acest lucru nu este posibil, este necesar sa ne reorganizam in conditiile existente.Daca ne referim strict la judetul Suceava, cred ca este nevoie de o echipa de specialisti care sa procedureze Spitalul Judetean pentru a putea gestiona cu succes statutul de COVID-19.Este nevoie urgenta de proceduri pentru triere bolnavi, separarea si asigurarea serviciilor medicale in functie de gravitate si complexitate patologie bolnav.Este necesar ca sa se cunoasca, de indata, toate necesitatile pentru asigurare cu materiale, medicamente si echipamente pentru toate categoriile de posibili pacienti, plecand de la nou-nascuti pana la persoane in varsta, cu diferite patologii care pot conduce la agravarea bolii.Mai cred ca trebuie investit in celelalte spitale din judet pentru a putea prelua, in conditii de siguranta maxima, persoanele care sufera de alte boli. Asta inseamna inclusiv asigurarea posibilitatii de testare cu rezultat rapid, existenta specialistilor si a echipamentelor.Nu trebuie sa ii uitam pe medicii de familie. Ei vor fi in perioada imediat urmatoare urmatorii eroi care vor porni la razboi tot cu mainile goale.Nu trebuie sa ii uitam pe cei care provin din medii vulnerabile si nu au conditiile sau posibilitatile sa se protejeze.Sa nu ii uitam pe cei care au ramas singuri acasa, copii, batrani sau bolnavi, pentru ca ceilalti membri ai familiei sunt internati, izolati sau in carantina.Institutiile si administratiile locale ar trebui sa aiba in permanenta o diagnoza a comunitatii si sa faca front comun cu societatea civila si mediul de afaceri pentru a raspunde nevoilor acestor categorii.In primul rand, am deschis linie telefonica pentru copiii ai caror parinti au fost identificati infectati si au fost izolati, trimisi in carantina sau internati. Acum linia este deschisa pentru orice persoana care are nevoie de suport psiho-emotional si social si este deservita de 4 psihologi si 1 asistent social, angajati sau voluntari.Am asigurat materiale de protectie pentru medicii din spitalele din Campulung Moldovenesc, Gura Humorului si, in curand, Radauti, precum si pentru personal ce are in ingrijire copii institutionalizati.Am mentinut in permanenta legatura cu beneficiarii nostri din comunitatile urbane si rurale, cu specialistii parteneri si raspundem solicitarilor acestora pentru asigurarea pachetelor minime pentru igiena personala si alimentatie. Sustinem medicii de familie din comunitatile cu care lucram si dorim sa le asiguram echipamentele, medicamentele si produsele de dezinfectie si igiena.Colaboram cu institutiile si administratiile locale pentru identificarea cazurilor limita, situatiile in care copiii pot fi lipsiti de ingrijire din cauza imbolnavirii parintilor sau apartinatorilor.Zilele acestea, prin campania "Fond de urgenta pentru intarirea sistemului medical" derulata la nivel national, am reusit sa donam Spitalului Judetean un ventilator de suport respirator, patru injectomate, echipamente de protectie si 375 kg de dezinfectanti, in valoare totala de 46.850 de euro.Pentru a putea realiza aceste activitati am demarat, pe langa campania nationala, o campanie la nivel local cu sprijinul unei sucevence, Sanziana Rasca, ce este stabilita in strainatate si a deschis un cont depe platforma galantom In aceasta perioada incercam sa respectam regulile impuse de carantina, dar lucram intens de la domiciliu si incercam sa achizitionam ce este necesar pentru dotarea spitalelor si protectia personalului medical, precum si pentru persoanele vulnerabile, copii si familii ale acestora.