Declaratie controversata a sefului Protectiei Consumatorului legata de transmiterea COVID-19 prin ambalaje

Masuri luate pentru protejarea consumatorilor

Seful ANPC a facut mai multe precizari despre coronavirus si alimente pe pagina sa de Facebook "Nu exista risc real de infectie prin alimente. Din comunicarile transmise de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) rezulta ca nu exista nici un raport sau alte evidente de transmitere a bolii COVID-19 prin consumul de alimente.Coronavirusurile nu se pot multiplica in alimente, ele au nevoie de un animal sau de o gazda umana pentru a se multiplica. Nu exista informatii privind prezenta in aliment a virusului, supravietuirea acestuia in aliment si riscul de infectare a oamenilor", este prima precizare facuta de Paul Anghel.Acesta continua sustinand acelasi lucru si despre ambalaje. Astfel, el spune ca desi s-a aratat ca virusul sta pana la 24 de ore pe carton si chiar cateva zile pe plastic, nu exista dovezi ca ar sta pe ambalajele facute din aceste materiale."Nu exista risc real de contaminare din ambalajele alimentare. Desi studiile recente arata ca virusul SARS-CoV-2 persista pana la 24 de ore pe carton si pana la cateva zile pe suprafete mai dure (otel, plastic) nu exista nicio dovada ca ambajele contaminate transmit infectia", spune seful ANPC.Acesta arata ca existau si au fost adaugate mai multe masuri "igiena si bune practici" operatorilor din domeniul alimentar si ca se fac controale pentru a verifica respectarea lor."Exista reguli implementate de igiena si bune practici. Operatorii din domeniul alimentar au deja reglementate, implementate si verificate regulile de igiena, acestea avand ca scop evitarea contaminarii alimentelor cu agenti patogeni, inclusiv cu cei responsabili de COVID-19", asigura Paul Anghel.El enumera si masuri despre care spune ca sunt necesare in plus fata de cele de igiena curente. Magazinele deja au aplicat aceste masuri."➢ Punerea la dispozitia consumatorilor a dezinfectantilor/servetelelor de unica folosinta la intrarea si iesirea din unitate;➢ Informarea corecta si corespunzatoare a consumatorilor privind regulile de igiena;➢ Identificarea punctelelor de atingere cu risc si asigurarea ca ele sunt curatate si dezinfectate (cosuri cumparaturi, cantare, manere etc).➢In cazul vitrinelor deschise cu produsele alimentare, vanzarea poate fi asistata sau cu autoservire directa de catre consumator, fiind necesare urmatoarele:- Vanzare asistata (preparate carne, branza, preparate culiniare gatite, brutarie si patiserie)➢ Spalarea frecventa a mainilor lucratorilor, utilizarea de manusi, curatarea si igienizarea tejghelelor, vitrinelor, tacamurilor si a tuturor suprafetelor cu care intra in contact produsul alimentar.- Standurile de autoservire (produse panificate si patiserie)➢ Produsele de panificatie si patiserie vrac expuse in magazinele de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie plasate in vitrine din plexiglas, fiind puse la dispozitie pungi si clesti, iar in cazul in care acestea se vand in standuri deschise cu autoservire trebuie sa fie plasate spre vanzare in ambalaje din plastic, celofan sau hartie. Ambalajele utilizate nu trebuie sa deterioreze produsul, iar informarea consumatorilor trebuie sa respecte legislatia in vigoare".Tot la capitolul masuri suplimentare necesare Anghel enumera si pe cele luate suplimentar de magazine fata de cele impuse populatiei generale."Exista masuri sociale suplimentare in contextul COVID-19. Cu toate acestea, pe perioada COVID -19 in unitatile din domeniul alimentar sunt necesare masuri suplimentare cum am ar fi:➢ distantarea fizica;➢ evitarea contactelor externe;➢ masuri suplimentare de igiena, acolo unde este cazul (de exemplu in unitatile de vanzare cu amanuntul, avand in vederea prezenta consumatorului);➢ alte masuri de prevenire a raspundirii virusului si pentru situatiile in care s-a indentificat o persoana infectata".