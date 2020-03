Declaratiile pe propria raspundere si adeverintele pot fi complete online, dar tot trebuie printate ca sa fie semnate

formular.sts.ro este singura platforma electronica avizata pentru completarea declaratiilor pe proprie raspundere/adeverinte de angajator

Ziare.

com

Platforma electronica formular.sts.ro pentru completarea online a declaratiilor pe proprie raspundere si a adeverintelor de angajator este activa, iar datele personale nu sunt prelucrate de catre STS, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Platforma operationalizata pe site-ul Serviciului de Telecomunicatii Speciale le permite cetatenilor sa completeze de pe telefon sau calculator campurile predefinite si, ulterior, sa salveze documentele in format PDF.Documentele au nevoie de semnatura olografa pentru autentificarea acestora.Potrivit GCS,"Orice alte astfel de platforme online NU beneficiaza de acordul autoritatilor guvernamentale si nu se realizeaza in colaborare cu acestea. In acest sens, avertizam asupra riscului folosirii, in mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea si folosirea fara drept a datelor personale.In baza colaborarii cu Guvernul Romaniei, platforma formular.sts.ro a fost dezvoltata de compania IT Binovate Labs, cu suportul juridic din partea RTPR si cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale".