Declic a strans peste 38.000 de euro din donatii pentru echipamente medicale

"Acesti bani au fost stransi din donatiile a 2.440 de membri Declic, pana luni dimineata. Donatiile raman deschise pe toata perioada de criza", anunta comunitatea intr-un comunicat remisPotrivit sursei citate, banii vor fi transferati catre asociatia Daruieste Viata care va gestiona achizitiile ce vor fi ulterior donate spitalelor de boli infectioase si spitalelor de urgenta din tara."Suntem intr-o situatie critica si avem nevoie de solidaritate mai mult ca oricand. De aceea, am facut acest apel la donatii si peste 2.400 de membri au contribuit, in doar 4 zile de cand am inceput campania.De altfel, asa functioneaza Comunitatea Declic, prin mobilizarea celor peste 600 de mii de membri.Am dovedit inca o data ca uniti putem actiona pentru binele societatii. De data aceasta, alaturandu-ne asociatiei Daruieste Viata care cumpara echipamente si aparatura pentru a fi donate spitalelor", a declarat Tudor Bradatan, director executiv Declic, citat in comunicat.Oana Gheorghiu, fondator Daruieste Viata, sustine ca Romania va ajunge intr-o situatie similara celei din Italia.. Personalul medical din prima linie este la mare risc - va intra intra in contact permanent cu virusul. Fara masurile adecvate de protectie, acesti oameni vor contacta si ei COVID-19 si nu vor mai putea salva vieti.Este atat de simplu. In momente ca acestea este nevoie de toata mobilizarea noastra pentru a-i ajuta. Ne ajutam astfel semenii nostri - oricare dintre noi se poate afla pe un pat de spital, in aceasta epidemie", a declarat la randul ei Oana Gheorghiu, fondator Daruieste Viata.Prezentul efort de fundraising face parte din campania comunitatii "Nu ne panicam, ne ingrijim" - campanie de responsabilizare civica lansata de Comunitatea Declic.Pagina de donatie o puteti accesa aici A.D.