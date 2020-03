Declin pe piata tranzactiilor internationale

Ziare.

Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 7,4%, marcand cea mai slaba evolutie dupa criza financiara din 2008-2009. Sub-indicele pentru petrol si gaze a suportat cele mai mari pierderi, de aproape 17%, in urma declinului cotatiilor petrolului, relateaza Reuters.Evaluarea companiilor europene a scazut cu aproape 3.000 de miliarde de dolari de cand epidemia de coronavirus a declansat declinul actiunilor la nivel mondial, in luna februarie."Pe termen scurt, cei care simt impactul declinului actiunilor actioneaza imediat, isi reduc cheltuielile, investitiile, in timp ce castigatorii reactioneaza mult mai gradual", a declarat un trader.Indicele londonez FTSE 100 a scazut cu 7,7%, DAX al bursei din Frankfurt cu 7,9%, CAC 40 al bursei din Paris cu 8,39%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a pierdut 11,17%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid 7,9%. Actiunile din Norvegia, expuse la piata petrolului, au coborat cu 9,4%, cel mai grav declin din ultimii 30 de ani.Titlurile BP si Royal Dutch Shell au scazut cu aproape 20%, iar actiunile companiei norvegiene Panoro Energy cu 39%.Actiunile Tullow Oil au scazut cu aproape 32%.Toate sub-sectoarele europene au scazut puternic, indicii pentru sectoarele minier, auto si banci coborand cu circa 10%.Actiunile operatorului aerian low-cost Ryanair au inchis in coborare cu 1,9%, dupa un anunt privind suspendarea unor noi curse, catre si dinspre Italia, din cauza epidemiei.Pietele anticipeaza ca Banca Centrala Europeana va reduce dobanzile la sedinta de politica monetara de joi, dupa o masura similara luata de bancile centrale din Statele Unite, Canada si Australia, saptamana trecuta.Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu pana la 7,3%, S&P 500 cu 7,2%, iar Nasdaq cu peste 6%, evolutii care au dus la suspendarea timp de 15 minute a tranzactiilor, la inceputul sedintei bursiere.Pretul petrolului Brent a scazut luni cu 29,07%, dupa o scadere de 30% pe parcursul tranzactiilor, la 32,11 dolari pe baril. Cotatia petrolului american WTI a scazut cu 30,98%, la 28,49 dolari pe baril, cea mai slaba evolutie din 1991.