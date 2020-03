Demisii in lant la spitalul din linia a doua de interventie din Timisoara. Managerul spune ca materialele de protectie vin doar din donatii: De la autoritati nu am primit nimic

Ziare.

com

"Sunt mai mult de patru persoane. Cred ca sunt aproximativ zece asistente si infirmiere. Nu stiu exact pentru ca este o dinamica foarte mare. Sunt convins ca au invocat si lipsa materialelor de protectie. Este o oarecare stare influentata de COVID 19 - teama si anxietate. Este un cumul de factori.Din punct de vedere uman pot sa inteleg teama lor, au in familii persoane in varsta, nu vor sa-i infecteze. Din punct de vedere profesional cred ca este foarte important sa ramanem alaturi de cetateni. Poate ca si aici, la calitatea umana, sunt anumite scapari. Conform procedurii, trebuie sa comunicam DSP Timis care trebuie sa asigure personal pentru functionare prin transferuri din alte parti", a declarat managerul spitalului, Ciprian Olaru, pentru Press Alert "De la autoritati nu am primit nimic, de la prefectura, nimic, de la primarie, nimic, nimic de la ISU. Nici din ce s-a achizitionat centralizat prin ONAC nu am primit ceva", a spus el.Olaru a adaugat ca functionarea spitalului in aceste conditii este asigurata pentru cateva zile, adaugand ca daca numarul de pacienti va creste nu vor face fata.Primarul din Timisoara, Nicolae Robu, a spus ca nu cunoaste foarte bine situatia, dar transmite ca toata lumea trebuie sa ramana pe baricade."Daca ani in sir nu s-a investit, e greu peste noapte. Stiu cat am investit in spitalele primariei si mai am. Nu cunosc situatia. Trebuie sa stam pe baricade toti ca sa putem sa depasim aceasta situatie", a spus el la B1 TV.