Deplasarea, pe stare de urgenta: De unde luam declaratia, cum trebuie completata corect si unde se platesc amenzile

Pentru a lamuri astfel de aspecte, Grupul de Comunicare Strategica (GSC) a raspuns unora dintre intrebarile puse de romani care - in situatii concrete - n-au stiut cum sa procedeze pentru a nu incalca legea, in timpul statii de urgenta.Iata cateva dintre nelamuririle oamenilor si ce raspunsuri au dat autoritatile:Ordonanta Militara 3/2020 prevede la art. 4 alin. (3) ca "Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura". Asta presupune faptul ca documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile predefinite, in formatul PDF, necesitand tiparirea si semnatura olografa a titularului. Ulterior, il puteti fotografia si pastra in telefonul/tableta dvs. pentru a-l prezenta autoritatilor.Pana in acest moment, singura modalitate legala de autentificare a declaratiei pe proprie raspundere este semnatura olografa. Aceasta semnatura olografa face ca, pentru acel act semnat, sa existe raspundere juridica, cu tot ceea ce presupune acest lucru in situatia in care persoana ar fi trasa la raspundere. In ceea ce priveste semnatura electronica, ea trebuie sa urmeze niste pasi prealabili de validare pentru persoana care o foloseste si presupune un anumit regim de utilizare. Declaratia pe proprie raspundere poate fi descarcata de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, de pe site-ul https://stirioficiale.ro/informatii sau de la acest link. Totodata, reamintim faptul ca declaratia pe proprie raspundere poate fi redactata integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declaratiei pe proprie raspundere pus la dispozitie.Da, in masura in care este evidenta data pentru care este completata declaratia respectiva, iar motivele deplasarii si traseul raman neschimbate.Ministerul Finantelor Publice a facut precizari in ceea ce priveste aplicarea prevederilor OUG 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.Astfel, autoritatile si institutiile publice in a caror competenta revine constatarea si sanctionarea contraventiilor rezultate din ordonantele militare aprobate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 au fost informate ca la intocmirea proceselor-verbale de constatare a contraventiei si, eventual, la indrumarea persoanelor sanctionate, sa aiba in vedere indicarea contului de venituri 20A350102 "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate", astfel incat platile sa fie efectuate corect de catre contravenienti.Organele abilitate din subordinea ANAF vor fi informate de catre Ministerul Finantelor Publice pentru o aplicare unitara a legislatiei.De asemenea, potrivit anuntului facut de Guvernul Romaniei, amenzile pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare pot fi platite si online, incepand de luni, 6 aprilie, pe site-ul ghiseul.ro, la acest link Plata amenzilor se poate efectua astfel:- accesarea paginii www.ghiseul.ro- selectarea sectiuni "Plateste Amenzi Ordonante Militare"- completarea formularului online cu datele solicitate- efectuarea platii prin completarea datelor cardului in pagina securizata a procesatorului de plati.