Deputatul Lucian Heius si administratorul public de la Deva s-au vindecat de coronavirus

Cei doi se vor externa din spital vineri seara, dupa incheierea formalitatilor necesare."Cel de-al doilea test a iesit negativ. Suntem sanatosi, atat eu, cat si Adrian David", a declarat deputatul Lucian Heius.Tot vineri, primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si fiica sa, Laura, au fost testati in privinta noului coronavirus, iar primul rezultat a fost negativ."Dupa cele mai lungi zile din viata mea si a Laurei a venit si vestea cea mare. Rezultatul testelor: Negativ, pentru amandoi! Am sperat, ne-am rugat si am invins! Acum vedem cu totul diferit viata, cu mult mai multa intelegere si aceasta este partea cea buna a acestei nefericite experiente. Nu va pierdeti speranta, prieteni! Impreuna, cu credinta si bunatate, vom trece peste toate incercarile vietii! Va imbratisam!", a notat vineri primarul municipiului Deva pe pagina sa de Facebook.Primarul Florin Oancea, administratorul public al orasului, Adrian David, si deputatul PNL Lucian Heius au fost depistati pozitiv, sambata, 14 martie, la testul pentru infectarea cu virsul COVID-19 si au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.Anterior, cei trei au participat la reuniunea BPN a PNL la care a fost prezent si senatorul Chitac, depistat pozitiv cu COVID-19.