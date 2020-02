Coronavirus: Medicii chinezi au descoperit ca perioada de incubatie ar putea fi mult mai mare, de pana la 27 de zile

Ziare.

Autoritatile de la Beijing n-au oferit prea multe informatii despre pacientul in cauza. Au spus doar ca il cheama Jiang (nume de familie comun in China - n. red.) si ca pe 24 ianuarie a calatorit din estul tarii, din Ezhou, pana in nord-westul provinciei Hubei, la Shennongjia, potrivit Abc.net Aici - in provincia unde gripa data de coronavirus evolueaza cel mai violent - Jiang s-a intalnit cu sora sa, care fusese infectata.Cu toate astea, barbatul a facut febra abia dupa aprape o luna, adica pe 24 februarie. Si dupa numai o zi, medicii au confirmat ca el are gripa data de coronavirus.Chinezii spun acum ca aceasta perioada mare de incubatie ar putea complica destul de mult lupta cu virusul, in special izolarea celor suspecti de boala si luarea altor masuri de impiedicare a raspandirii bolii.Reamintim ca, pana la acest moment, gripa data de coronavirus a ucis peste 2.300 de oameni, in China. Numarul cazurilor de inbolnavire raportate la nivel mondial a trecut de 78.000. In prezent, boala se raspandeste violent in Coreea de Sud , iar in Italia 11 localitati sunt in carantina G.K.