Desenele copiilor aflati in izolare arata lumii ce le lipseste cel mai mult (Foto)

Indiferent de locul din care provin, temele sunt de cele mai multe ori aceleasi, scrie Reuters intr-un reportaj.Din Tokyo pana in Buenos Aires si de la New York la Kathmandu, copiii au iesit pe balcoane sau pe peluzele din fata casei pentru a le arata si explica fotografilor agentiei desenele pe care le-au facut.Reku Matsui din Tokio, in varsta de opt ani, s-a desenat pe el intre bunicii lui, toti trei zambind impreuna. "Imi este dor de bunica si de bunicul meu. De asemenea, vreau sa merg la casa bunicii mele", a spus el.Sora lui mai mare, Yaya, in varsta de 12 ani, s-a desenat pe ea si pe prietena ei. "Ceea ce vreau sa fac cel mai mult acum este sa-mi petrec timpul cu prietenii mei".In orasul german Bad Honnef, langa Bonn, Tom, in varsta de 6 ani, explica: "Am pictat casa bunicii si a bunicului, deoarece imi este dor de ei".Pe langa faptul ca le este dor de bunicii lor, copiii deseneaza si sporturile carora le simt lipsa.Ivan Posta, in varsta de 8 ani, si fratele lui, Vince, in varsta de 11 ani, care locuiesc in capitala Ungariei, Budapesta, au desenat mingi de fotbal imense. "Am desenat o minge de fotbal, pentru ca nu putem juca fotbal in gradina, deoarece sunt copaci si tufisuri peste tot", a spus Vince.La mii de kilometri distanta in orasul nigerian Lagos, Olatunji Adebayo, in varsta de 11 ani, a desenat si el o minge de fotbal uriasa. "Imi este dor sa joc fotbal cu prietenii mei asa cum o faceam inainte de izolare... acest lucru ma intristeaza", a spus el.Florile, padurile si spatiile verzi sunt, de asemenea, printre temele principale ale desenelor copiilor.Jane Hassebroek, care locuieste in Brooklyn, New York, a spus: "Am ales sa desenez parcul din apropiere pentru ca este un loc in care eu si prietenii mei putem petrece timpul impreuna si ne putem distra departe de scoala si de casa". "Aceasta izolare m-a facut sa ma simt captiva pentru ca locuiesc in New York, asa ca este greu sa stau la distanta de ceilalti, cand sunt atat de multi oameni in jur", a mai spus tanara in varsta de 13 ani.Sandithi Illeperuma are 14 ani si locuieste in Colombo, capitala Sri Lanka. In desenul ei, o fata sta singura in coltul din dreapta jos cu genunchii sub barbie, purtand o masca. In partea de sus, un grup de siluete feminine purtand rochii largi danseaza, distrandu-se de minune."Inainte de izolare obisnuiam sa desenez lucruri amuzante si creative. Insa dupa izolare... am inceput sa desenez lucrurile care imi lipsesc cel mai mult... am inceput sa imi exprim sentimentele. Izolarea m-a facut sa ma simt foarte singura deoarece sunt singura la parinti", a adaugat ea.Unii copii au luat in piept virusul.Nipoon Kitkrailard, in varsta de 10 ani, care locuieste in provincia Samut Prakan din Thailanda, a desenat virusul ca pe un monstru care venea sa invadeze lumea, insa medicii si obiectele medicale, inclusiv gelul de maini si mastile, ii tineau piept.In China, locul de unde a izbucnit epidemia noului coronavirus, dar si primul loc unde izolarea a fost anulata, Li Congchen, in varsta de 11 ani, din Beijing, a realizat o serie complexa de desene care arata cum virusul ajunge cu o "aeronava-liliac", oamenii care sunt dispusi sa isi dea viata pentru a-l infrunta, iar in final, oamenii invingandu-l cu ajutorul unor "arme cu vaccin".Citeste si Jurnalul unei octogenare: De fapt, imi merge insolent de bine!