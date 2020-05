Desi CCR a invalidat amenzile din starea de urgenta, autoritatile anunta peste 400 de noi sanctiuni

Ziare.

Astfel, anunta Grupul de Comunicare Strategica, 444 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au primit sanctiuni contraventionale, in valoare de 390.000 de lei."Facem precizarea ca pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Curtii Constitutionale privind declararea neconstitutionalitatii unor prevederi ale O.U.G. nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, se aplica norma juridica in vigoare", explica autoritatile.Amintim ca miercuri, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.Curtea Constitutionala precizeaza, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstitutionala in integralitate. Aceasta ordonanta este cea prin care au fost majorate amenzile pentru persoane fizice de la 100-5.000 de lei la 2.000-20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000-70.000 de lei, la 10.000 - 70.000 de lei.