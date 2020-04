Detinutii cu COVID-19 vor fi tratati la Spitalul Rahova, indiferent daca au forme medii sau grave ale bolii

Ziare.

Sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul Penitenciar Rahova devine unitate care va ingriji detinutii cu COVID-19. Unitatea va fi in subordinea Spitalului Penitenciar Jilava pe durata starii de urgenta.Sectia Anestezie si Terapie Intensiva are 16 paturi si doua ventilatoare, iar saptamana viitoare vor fi transferate alte doua de la Penitenciarul Spital Dej.Spitalul Rahova va trata cazuri medii sau severe de infectie cu noul coronavirus In prezent, nu sunt detinuti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor confirmati cu noul coronavirus, dar au fost semnalate cazuri in randul angajatilor ANP.