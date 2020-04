Detinutii fac donatii si au un mesaj pentru cetateni: Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi! (Video)

LIVE

"STATI IN CASA! Impreuna putem reusi! O campanie realizata de Administratia Nationala a Penitenciarelor. Intr-un moment in care ducem o lupta comuna, aceea a responsabilitatii, va propunem mesajul celor care si-au pierdut libertatea. Nu ii blamati, nu acum! Ascultati-le mesajul!", a transmis Ministerul Justiei pe Facebook , unde a postat clipul campaniei.La inceputul clipului apare un tanar incarcerat la Penitenciarul Rahova de doi ani."Stiu ca va e greu, dar ce traiti dumneavoatra acum este valabil in toata lumea. Fiti puternici. Stati in casa si totul va fi bine", spune el.Clipul continua cu un tanar care se afla in Centrul Educativ Buzias de un an de zile. "Asa cum rezistam noi aici asa puteti rezista si voi cateva zile sau saptamani. Va rugam nu zadarniciti eforturile autoritatilor. Stati acasa!", a spus el."Lipsa de libertate este destul de greu de suportat. Va intelegem foarte bine, este greu. Este greu atat pentru noi, cat si pentru dvs. Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi", a continuat un alt detinut.Un cadru medical din penitenciar s-a alaturat campaniei: "Stati acasa. Doar asa va puteti ajuta pe voi si asa ne puteti ajuta si pe noi. Purtati echipamentul de protectie. Este foarte important", a punctat el.In acelasi timp, mai multi detinuti aflati in Penitenciarul Iasi au donat bani unei fundatii, care ofera mancare bolnavilor cronici, batranilor singuri, familiilor monoparentale sau cu mai multi copii din trei localitati din judetul Neamt.