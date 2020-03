Detinutul suspect de coronavirus de la Tribunalul Bucuresti a fost internat la Matei Bals UPDATE Nu este infectat

Control la Rahova

TMB: A declarat ca e suspect de infectare

UPDATE

Recomandarile Tribunalului

Sedinta, suspendata

Este vorba despre un caz care a dus la suspendarea sedintelor de la Tribunalul Bucuresti. Barbatul a zis din boxa arestatilor ca este suspect de coronavoris, dupa ce a fost vizitat in penitenciar de sotia sa, care s-a intors recent din Italia si care este suspectata, la randul sau, de coronavirus. Potrivit acestuia, la dosarul sau s-ar afla si un referat medical in acest sens.ANP precizeaza insa in comunicatul de presa ca declaratiile detinutului sunt ""Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a luat act de incidentul inregistrat la sediul Tribunalului Bucuresti, astazi, 5 martie 2020, fiind dispusa efectuarea de verificari interne la nivelul Penitenciarului Bucuresti-Rahova, pe linia gestionarii cazului.In baza concluziilor, va fi intocmit si inaintat un raport ministrului justitiei, conform dispozitiei acestuia, cu detalierea aspectelor constatate," arata ANP.Reprezentantii Tribunalului Bucuresti au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca au fost sesizati joi cu privire la imprejurarea ca una dintre persoanele aflate in stare de arest preventiv, transportata de la Penitenciarul Bucuresti-Rahova in sala de sedinta, in fata judecatorului, "a declarat ca este suspecta de infectare cu Coronavirus (Covid-19).""Fata de aceasta situatie, s-a procedat la suspendarea sedintelor de judecata ale Sectiei Penale, pentru dezinfectarea salilor de sedinta si a zonelor in care a avut acces persoana respectiva, precum si a spatiilor aflate in imediata vecinatate a acestora," arata judecatorii.Autoritatile au anuntat, joi seara, ca detinutul care s-a aflat in sala la Tribunalul Bucuresti nu este infectat cu coronavirus. Analizele au fost facute in regim de urgenta."Referitor la situatia inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti, astazi, 5 martie, facem precizarea ca, in urma testelor efectuate in regim de urgenta, a rezultat ca barbatul aflat in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este infectat cu virusul COVID-19 (coronavirus)", a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica.In acelasi timp, Tribunalul Bucuresti anunta ca in contextul masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu Coronavirusul COVID - 19, "se recomanda evitarea prezentei partilor si publicului larg la Tribunalul Bucuresti si la judecatoriile arondate, in cazul in care aceasta nu este absolut necesara."Magistratii recomanda transmiterea documentelor si a cererilor prin posta si fax ori in format electronic, prin e-mail, partile avand posibilitatea solicitarii judecarii cauzelor in lipsa sau amanarea acestora pentru motive medicale, daca este cazul.De asemenea, persoanele care se afla in carantina/izolare la domiciliu pot instiinta completul de judecata printr-o cerere transmisa pe e-mail.Informatia despre acest caz a fost initial furnizata presei de un avocat prezent in sala de judecata."La TB sectia penala (sala 139) ne-a suspendat sedinta pe motiv de coronavirus. A fost adus un arestat care avea referat de la medic ca e suspect de coronavirus", a relatat avocatul, pe un grup de pe o retea de socializare.Potrivit acestuia, un magistrat a constatat ca la dosarul unui inculpat, prezent in boxa acuzatilor, se afla un document medical in care se arata ca inculpatul este suspect de coronavirus.