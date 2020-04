Dezastrul din New York: Mortii de Covid-19 vor fi ingropati in parcuri. Medic: Va fi mai rau decat v-ati imaginat vreodata

Cum arata cifrele

Masuri extreme luate de autoritati: morti ingropati provizoriu in parcuri

Soon we'll start "temporary interment". This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.



It will be done in a dignified, orderly--and temporary--manner. But it will be tough for NYers to take. 9/ - Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020

Declaratiile inspaimantatoare ale medicilor

" Pregatiti-va, pentru ca inca n-ati vazut cea mai rea zi pe care v-ati imaginat-o vreodata . (...) Sunt atat de bolnavi incat ii pierzi intr-o clipa. (...) Acesti pacienti sunt atat de diferiti de orice pacient pe care l-am vazut pana acum. In mod normal, avem cativa pacienti care sunt atat de bolnavi, dar acum sectiile de ATI sunt pline cu ei si niciunul nu poate respira", Julie Eason, terapeut respirational, de la o unitate de primiri urgente din Brooklyn, catre medicii din restul tarii, potrivit CNN.

" Trebuie sa ne pregatim pentru cantitatea coplesitoare de decese pe care le vom avea . (...) M-a sunat fiul unui pacient si mi-a spus 'Tatal meu are 80 si ceva de ani. Stiu ca va muri si sunt trist ca va muri singur'", Cheryl Rolston, sefa departamentului de urgenta.

"Aici, in departamentul de primiri urgente, este un nivel de intensitate pe care il vezi doar in zonele de dezastru ", Robert Gore, medic de urgenta.

"Avem cativa pacienti tineri care nu sunt obisnuiti sa vada asta si unii plang. Astea sunt chestii de 'Anatomia lui Grey' pentru ei, nu viata reala. Nu ar trebui sa se intample in fata lor", Lorenzo Paladino, medic de urgenta, despre pacientii tineri care vad pacienti resuscitati.

"Asta este cam cea mai rea situatie pe care am vazut-o. Pentru ca in cazul unui dezastru (natural), stim in ce ne bagam. Aici, este nonstop", Michael McGillicuddy, supervizor de morga.

"Cunostinele noastre despre acest virus au doar trei luni. Invatam din mers ciudateniile si excentricitatile si lucrurile inspaimantatoare pe care le poate face acest virus. (...) (Pacientii cu coronavirus - n.red.) sunt incredibil de bolnavi . (...) Si echipa medicala este in pericol. Lucruri de acest fel sunt pur si simplu devastatoare pentru echipa medicala", Patrick Borgen, Centrul Medical Maimonides din Brooklyn, relateaza Business Insider.

"Spitalul se transforma practic intr-o uriasa unitate medicala pentru COVID", Trevour Pour, Mount Sinai.

Bilantul cazurilor si deceselor creste de la o ora la alta, astfel ca stim doar ca luni seara erau inregistrate peste 67.000 de cazuri si 3.128 de morti doar in orasul New York, relateaza presa externa, printre care si Univision New York Iar medicii, oficialii si locuitorii se pregatesc pentru cea mai grea saptamana de pana acum , dupa cum a recunoscut si presedintele Donald Trump.De aici incolo incep o avalansa de cifre, de masuri anuntate in timp real, dar si de declaratii ale medicilor si autoritatilor. Vi le prezentam in ordine.Sunt doar cinci tari in afara SUA care au mai multe cazuri de COVID-19 decat New Yorkul si doar sase au mai multi morti. Spre comparatie, orasul New York are mai multe cazuri decat Iranul sau Marea Britanie, mai multi morti decat Germania. Spre comparatie, China are 81.700 de cazuri si 3.331 de morti.O treime din imbolnavirile din oras sunt in Queens, ceva mai mult de un sfert in Brooklyn, aproape 13.000 in Bronx, aproape 10.000 in Manhattan si aproape 4 mii in Staten Island.Dar dezastrul din oras nu se opreste aici. Numarul de cazuri s-a dublat in 9 zile, iar cel de deceseIar pana acum am vorbit strict despre oras. In acelasi timp, situatia din intreg statul New York arata magnitudinea raspandirii in aceasta zona. Sunt peste 130.000 de cazuri si aproape 5.000 de morti, arata statistica NBC News , adica mai mult de o treime din totalul Americii la numar de cazuri si de decese. Pana luni seara, erau inregistrate peste 363.000 de cazuri si peste 10.700 de morti in Statele Unite, potrivit cifrelor centralizate de Worldometers Al doilea cel mai afectat stat este New Jersey, invecinat la nord cu New York, care are aproape 40.000 de cazuri si aproape 1.000 de morti.In fata acestui val coplesistor, autoritatile americane pun la bataie absolut tot ce au."Este mai clar decat oricand ca orasul New York riposteaza. Avem un inamic invizibil, un inamic feroce. Insa acest oras riposteaza cu tot ce avem", spune primarul Bill de Blasio, citat de CBS New York . Acesta a mai declarat ca orasul are nevoie de inca 45.000 de cadre medicale in cursul acestei luni.Totodata, edilul sustine ca, desi spitalele au un numar insuficient de ventilatoare in fata a ce va urma in aceasta saptamana, orasul "a castigat cateva zile" cu ceva ajutor din alte parti. Insa, chiar si asa, rezerva se va termina la jumatatea saptamanii, cel tarziu, fiind nevoie de pana la 1.500 de ventilatoare pana duminica, pentru a asigura necesarul luptei in prima linie.In plus, ventilatoarele pe care Elon Musk le promisese nu vor putea fi construite in timpul necesar de Tesla De asemenea, un consilier municipal, Mark D. Levine, a scris pe contul de Twitter ca in curand vor fi folosite morminte "temporare", transmit New York Times Fox News si New York Post "In curand vom incepe 'ingroparea temporara'. Asta va fi facut cel mai probabil folosind pentru inhumare parcurile din New York (da, ati citit bine). Va fi facut intr-o maniera demna, ordonata si temporara", sustine Levine.Acesta a adaugat ca "trebuie sa infruntam realitatea sumbra ca avem nevoie de mai multe resurse pentru a ne ocupa si de cei morti".Levine sustine ca familiile celor decedati sunt refuzate de conducerile cimitirelor, iar situatia este cu atat mai grava cu cat sunt si mai multi oameni care mor acasa in perioada acestei crize.In fata acestei situatii, medicii sunt in egala masura ingrijorati cu privire la ce va urma, dar si luati prin surprindere de multe aspecte ale acestei crize.Spre exemplu, chiar daca varstnicii si cei cu probleme cardiace sunt mai vulnerabili la cele mai grave efecte ale virusului,, scrie Bloomberg Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a spus in weekend ca inca este neclar daca varful epidemiei reprezinta un punct pe o curba a infectiilor sau un "platou" in sine.In acest context, seful serviciului national de sanatate publica, viceamiralul Jerome Adams, a declarat ca saptamana aceasta va fi cea mai grea si cea mai trista pentru "majoritatea americanilor", descriind viitoarea perioada sumbra a pandemiei ca un "moment Pearl Harbor" si un 9/11 (referire la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001).Declaratiile multora dintre medici se incadreaza in categoria celor alarmiste, din pacate. Fie ca este vorba despre situatia actuala, despre ce se asteapta pentru urmatoarele saptamani sau despre virus in sine, medicii americani nu sunt deloc optimisti.