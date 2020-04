Dezinfectarea blocurilor din Craiova a fost oprita. DSP a autorizat substanta, apoi a interzis-o

LIVE

Ziare.

com

Dezinfectia scarilor de bloc in Craiova a inceput in 31 martie, iar pana acum 500 de scari de bloc au fost dezinfectate.Vineri, Directia de Sanatate Publica Dolj a interzis folosirea substantei numite "Aldezin" cu care se dezinfecta.Potrivit reprezentantilor societatii de salubritate din Craiova, care a dezinfectat scarile, strazile si trotuarele din oras, folosirea biocidului fusese aprobata de inspectorii de sanatate din cadrul DSP Dolj.Societatea de salubritate a fost amendata, iar dezinfectia scarilor de bloc din Craiova a fost oprita."Activitatea de dezinfectie a scarilor de bloc din municipiul Craiova, demarata in data de 31.03.2020 la solicitarea Primariei Municipiului Craiova, a fost suspendata dupa ce inspectorul-sef din cadrul Serviciului Control al Directiei de Sanatate Publica Dolj a interzis folosirea produsului biocid Aldezin, utilizat de SC Salubritate Craiova SRL in procesul de dezinfectie a scarilor de bloc din municipiul Craiova", anunta reprezentantii SC Salubritate Craiova.Societatea a primit, tot vineri, o amenda intre 5.000-10.000 de lei pentru nerespectarea domeniului de utilizare si ariei de aplicare a substantei.Potrivit reprezentantilor societatii de salubritate, institutia nu mai are acum alte substante biocide pentru a continua dezinfectia scarilor de bloc."Mentionam ca Aldezin, biocid cu efect bactericid, fungicid si virulicid, cu aviz valabil pana in anul 2024, a fost folosit in aceasta perioada pentru dezinfectia scarilor de bloc in mai multe unitati administrativ-teritoriale din tara, printre care se numara Bucuresti (in sectorul 2). Aldezin este un produs comercializat si utilizat, sub alte denumiri, si in tari din Uniunea Europeana", spun cei de la Salubritate Craiova.Peste 4.000 de scari de bloc trebuiau dezinfectate in Craiova.