Din 15 aprilie Romania va produce zilnic cate un milion de masti pentru populatie

"Astazi firma Farmec din Cluj a solicitat aviz tehnic pentru biocid si sunt convins ca pana la sfarsitul saptamanii il va obtine. Cred ca am inceput sa ne organizam foarte bine si producatorii romanii incep sa vada acest lucru.Eu cred ca intr-o saptamana-doua vom avea produse pe piata la preturi normale. Trebuie sa avem produse pe piata mai multe, de aceea am reusit sa scurtam perioada de acreditare a acestor produse biocide, masti, combinezoane in asa fel incat piata sa aiba cat mai multa oferta (...).Daca acesti producatori vom vedea ca nu respecta anumite reguli, nu am informatii despre producatorii despre care am vorbit, ba din contra, si nu vreau sa dau acum preturile, pentru ca ele sunt chiar foarte rezonabile si ok din punctul acesta de vedere, dar daca vedem ca producatorii romani, cu toate ca statul ii sprijina vor sa speculeze acest moment, vom interveni in forta si nu-i vom lasa sa-si bata joc de romani (...) Si nu mi-ar placea sa fiu in pielea acelui producator roman", a declarat Virgil Popescu la TVR 1.Ministrul Economiei a precizat ca"Sunt foarte bucuros ca ieri seara a fost pusa in functiune prima linie de productie din Maramures, grupul Taparo si iata ca s-au produs primele masti, iar productia se va stabiliza la 150.000 de masti zilnic si ne poate duce la 4 milioane lunar.In data de 15 aprilie vor mai fi puse in functiune inca trei linii, doua linii de masti pentru populatie, practic vom ajunge la 500.000 de masti pentru populatie zilnic si inca 150.000 de masti pe zi pentru spitale FPP3, acele masti destinate medicilor si personalului medical din spitale.In paralel, compania statului ROMARM deja a semnat contractul si va aduce intr-o saptamana inca 4 linii de fabricatie, deci vom produce inca 500.000 de masti zilnic tot incepand cu 15 aprilie si 150.000 pentru spitale.Deci vom avea la jumatatea lunii aprilie un milion de masti pe care le vom produce in Romania.si ne gandim deja la o logistica", a subliniat ministrul Economiei.El a subliniat ca ministerul sprijina absolut orice producator care doreste sa intre in acest program, cu acele linii de credit cu dobanda zero.Nu in ultimul rand, Popescu a dat asigurari ca se cauta solutii astfel incat aceste masti sa fie distribuite catre populatie prin farmacii, la preturi rezonabile, "astfel incat sa nu avem specula"."Le vom produce in asa fel si avem grija - am discutat in momentul de fata cu premierul ca sa cumpere statul roman toata productia - sa gasim o solutie sa fie date prin farmacii catre populatie sau prin alte mijloace astfel incat sa nu avem specula si mai ales sa nu se duca unii sa cumpere si se le vanda la a treia, sau a patra mana, mai scump. Nu ne dorim acest lucru", a mai spus Virgil Popescu.