Directorul Institutului Robert-Koch din Germania: Pandemia ar putea dura doi ani. 60-70% din populatia mondiala va fi contaminata, vindecata si imunizata

Lothar Wieler estimeaza ca, in final, 60-70% din populatia mondiala va fi contaminata, vindecata si imunizata impotriva bolii, relateaza Reuters.In opinia sa, este insa imposibil sa se spuna cat timp va dura acest lucru."Ipoteza noastra de lucru este ca va dura aproximativ doi ani", a declarat el intr-o conferinta de presa."Nu stim cum va arata rata mortalitatii la sfarsit", a avertizat el.Fara masurile menite sa impuna o distanta intre persoane, anuntate luni de catre cancelarul Angela Merkel, Germania ar putea sa inregistreze milioane de cazuri de contaminare, a apreciat Lothar Wieler."Noi vrem sa evitam asta", a subliniat el, adaugand ca Institutul Robert-Koch a urcat nivelul riscului in Germania la "ridicat".Lothar Wieler a mai estimat ca spitalele ar fi necesar sa-si dubleze capacitatile in privinta terapiei intensive - intrucat unul din cinci cazuri este grav.