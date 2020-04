Directorul OMS Europa: Ravagiile facute de coronavirus in aziluri, "o tragedie umana inimaginabila"

LIVE

In aceste unitati, situatia este "profund ingrijoratoare", a declarat Hans Kluge in timpul unei conferinte de presa online, organizata la Copenhaga, sediul diviziei pentru Europa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Potrivit calculelor preliminare ale institutiei, "pana la jumatate dintre decesele de Covid-19 au fost raportate in centrele de ingrijire", a spus el.Astfel, la 13 aprilie, printre cele 444 de decese inregistrate in Irlanda, 55,2% au fost in acest tip de centru. La 15 aprilie, Franta raporta ca 49,4% dintre victime erau din aziluri, potrivit cifrelor comunicate de OMS pentru AFP.Pentru Kluge, "exista o nevoie imediata si urgenta de a regandi si adapta functionarea" acestor centre in fata epidemiei.Este vorba in special de a creste numarul testarilor, de a echipa mai bine cadrele medicale si de a organiza unitati speciale pentru bolnavii de Covid-19, inainte chiar de aparitia primelor cazuri.Pentru ca, a subliniat acesta, "chiar si la persoanele varstnice care sunt fragile si traiesc cu mai multe boli cronice, multe au sanse mari de a-si reveni daca sunt bine ingrijite".Aproape jumatate dintre cazurile declarate de Covid-19 in lume au fost inregistrate in Europa de OMS, care se intinde de la Atlantic la Pacific si cuprinde 53 de tari. 110.000 de persoane au murit in Europa din cauza Covid-19.Institutia din cadrul ONU este ingrijorata de o crestere a cazurilor in partea orientala din zona sa, in special in Rusia, Turcia si Ucraina.