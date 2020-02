Directorul unui spital din Wuhan a murit de coronavirus. Bilantul trece de 1.870

Ziare.

com

Liu Zhiming, directorul Spitalului Wuchang din Wuhan, care era neurochirurg, a murit marti dimineata din cauza noului coronavirus, anunta Comisia locala de sanatate, citat de CNN.La finalul zilei de luni, Comisia de sanatate din China a confirmat 98 de decese din cauza coronavirusului, 93 dintre acestea fiind in provincia Wuhan, bilantul victimelor in China ajungand la 1.868, carora li se adauga cele cinci decese inregistrate in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta.De asemenea, au fost confirmate inca 1.866 de cazuri de imbolnavire in China.Numarul total de cazuri confirmate in China este de 72.436, numarul total la nivel global fiind de 73.325.Autoritatile medicale din China afirma ca 12.552 de pacienti au fost vindecati si au parasit spitalul.Pe nava Diamond Princess, aflata in carantina la Yokohama, au fost inregistrate inca 99 de cazuri de imbolnavire. Peste 300 de cetateni americani au fost deja evacuati de pe nava, iar Hong Kong si Coreea de Sud au inceput deja demersurile pentru evacuarea propriilor cetateni aflati la bordul acesteia.Iata cele trei modalitati prin care se transmite coronavirusul