Disputa intre medici si Biserica, in Grecia, pe tema coronavirusului

In ritualul de impartasanie, preotul le da credinciosilor putin vin cu aceeasi lingurita. Biserica a raspuns criticilor spunand ca "vinul contine alcool si alcoolul ucide virusul", potrivit cuvintelor mitropolitului Ioannis din Langada (nord).Federatia medicilor din spitale a subliniat saptamana aceasta ca nu se pot face exceptii, nici macar din motive religioase, la masurile luate pentru a limita raspandirea virusului.In prezent, Grecia are 45 de cazuri de coronavirus, majoritatea pelerini care au calatorit in Israel si Egipt luna trecuta.Dar, pe masura ce se apropie Pastele Ortodox, in aprilie - perioada in care grecii se duc in numar mare la biserici - si in timp ce multe persoane in varsta incep deja sa participe mai activ la slujbe, multi oficiali din domeniul sanatatii sau personalitati politice considera ca este periculos ca Biserica sa fie exceptata de la interdictia adunarilor mari de oameni."Pur si simplu nu este posibil sa inchidem bisericile sau sa nu dam impartasanie", a spus Hrisostom de Patras, una dintre cele mai afectate regiuni."Cei care cred in Sfanta Impartasanie stiu ca nu au de ce sa se teama, este o chestiune de credinta", a spus el la postul Open TV. "De-a lungul secolelor, nu a existat niciodata un caz de boala raspandita prin impartasanie".Din partea politica, condamnarile sunt deosebit de virulente in principalul partid de opozitie, partidul de stanga Syriza. "Oprim sarbatorile de carnaval, dar permitem oamenilor sa vina la biserica si sa bea toti din aceeasi lingurita?", s-a intrigat fostul ministru al sanatatii Pavlos Polakis in Parlament.Liderul Syriza, fostul prim-ministru Alexis Tsipras, a spus ca a nu impune restrictii Bisericii este "anti-stiintific, anacronic si o amenintare pentru sanatatea publica".In Romania, scrie AFP, Biserica Ortodoxa le-a permis credinciosilor sa-si aduca propria lingurita pentru impartasanie si sa sarute icoanele mai degraba acasa decat la biserica