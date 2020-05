Disputa intre Primaria si Prefectura din Buzau, din cauza cartierului carantinat

Ziare.

com

Primarul spune ca masura nu s-ar justifica, intrucat localitati cu numar mult mai mare de cazuri nu au fost carantinate. In plus, sustine ca nu a fost informat ca se va institui carantina. Prefectul afirma ca decizia a fost a autoritatilor sanitare si ca l-a sunat pe primar pentru a-l informa, dar "raspunsul domnului primar nu poate fi reprodus"."Un cartier intreg carantinat, din cauza acestor oameni care locuiesc la intrarea in cartier, langa podul de la Dragaica, vis-a vis de fostul liceu de Politie? Pot sa pun si eu aceasta intrebare? De ce s-au grabit, de ce au intrat in aceasta panica? In alte zone, sunt 40-50 de cazuri confirmate zilnic si nu se decide carantinarea. Pe mine nu m-au intrebat nimic", afirma primarul Constantin Toma.Totodata, Toma sustine ca, dupa evacuarea celor infectati din cartier, ceilalti aproape 2.500 de locuitori nu meritau sa fie izolati."De ce sunt vinovati cei aproape 2.500 de oameni, sa fie izolati acolo? Nu as fi cerut carantina. Sunt socat pentru ca Buzaul nu merita asta", a mai declarat Toma.La randul sau, prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian, a transmis un comunicat in care explica ca deciziile au fost luate de forurile judetene cu atributii in acest domeniu si aprobate de secretarul de stat Raed Arafat."Decizia impunerii carantinei in cartierul Posta, din municipiul Buzau, a fost aprobata prin Ordinul Comandantului Actiunii nr 76006/4.05.2020, semnat de domnul secretar de stat Raed Arafat. Decizia a fost luata in baza unor argumente absolut justificate, avand in vedere detaliile anchetei epidemiologice facute de autoritatile sanitare, cat si rezultatele testelor facute asupra probelor.A fost unica posibilitate pe care o puteam aborda in aceasta situatie particulara. Orice alta abordare era de natura sa atraga efecte necontrolabile asupra sanatatii publice. Acestea sunt date obtinute si analizate cu mare atentie de institutiile responsabile cu gestionarea situatiei de urgenta", a transmis prefectul de Buzau.Acesta sustine ca l-a invitat pe primar la sedinta in care urma sa se ia decizia carantinarii."Raspunsul domnului primar nu poate fi reprodus aici, dar, in esenta, sugera refuzul de a da curs invitatiei", se mai arata in comunicat.Citeste si Primaria Buzau imparte 10.000 de masti de protectie in cartierul aflat in carantina