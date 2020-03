Doar 25 din peste 500 de elevi au venit azi la scoala unde au fost depistate doua cazuri de coronavirus

Ziare.

"Va rog, dragi colegi, sa gestionam noi, cei din invatamantul timisean, cu multa atentie si ca o adevarata echipa ceea ce se-ntampla! Sunt convinsa ca vom trece peste acest episod, impreuna, si vom gestiona cu mult calm, cu echilibru si dexteritate tot ceea ce tine de partea de comunicare cu parintii si elevii unitatilor de invatamant.E important sa nu lasam panica sa puna stapanire pe noi, sa fim echilibrul de care este nevoie in aceste zile si momente delicate. Este extrem de important, repet, cum gestionam situatia. Doar asa putem evita sa facem greseli si sa se faca greseli!", a transmis Aura Danielescu, inspectorul-sef al Inspectoratului Scolar al judetului Timis.Potrivit ISJ Timis, dupa ce in urma cu o zi s-a decis suspendarea cursurilor la clasa a IX-a unde a fost diagnosticat primul elev cu coronavirus, vineri, din cei 502 elevi ai unitatii de invatamant, doar 25 s-au prezentat la scoala.Autoritatile iau in calcul inchiderea scolii."Sunt convinsa ca se va pune in discutie inchiderea scolii, vom analiza lucrurile pe care deja le stim. Sunt copii izolati la domiciliu. In mod clar, parintii sunt ingrijorati. Din 502 elevi ai acestei scoli, am avut o prezenta de 25 de elevi. Vin din ce in ce mai putini. Ieri erau peste 150 de copii prezenti, astazi, din teama, nu au venit la unitatea de invatamant", a mai declarat Aura Danielescu.In ceea ce ii priveste pe cei doi elevi infectati, ambii din aceeasi scoala, acestia nu prezinta niciun simptom si se simt bine, sunt supravegheati la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, unde au fost internati.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis au identificat trei persoane care au luat contact direct cu fata de 16 ani, cea mai recenta pacienta depistata cu coronavirus. Acestor persoane li se vor recolta probe si li se vor face teste pentru coronavirus.Autoritatile au confirmat, joi seara, al saptelea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania , la o adolescenta de 16 ani, colega de clasa cu elevul de 16 ani din Timisoara diagnosticat cu o zi in urma. Tanara a fost transferata la spitalul Victor Babes din Timisoara.