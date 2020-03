Doctor din Cluj: Degeaba scoatem armata pe strazi daca medicii sunt trimisi la lupta fara arme. Am primit 5 masti

a primit in 22 martie doar 5 masti de hartie pe semnatura, acesta fiind tot echipamentul de protectie primit de la spitalul in care lucreaza.

Presedintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din Romania, Victor Esanu, a declarat, miercuri, ca"Medicii sunt expusi fara sa primeasca un echipament corespunzator si nu putem face fata atata vreme cat singurul echipament pe care ni-l pune la dispozitie conducerea institutiei sunt niste masti de hartie si acelea in numar limitat. Am primit in 22 martie 5 masti, pe semnatura, acesta fiind tot echipamentul de protectie primit.Nu se stie cand vom primi altele. Problema este ca noi stam zilnic fata in fata cu pacientii si vorbim cu ei si nu avem de unde sa stim daca sunt infectati sau nu., a spus Esanu.El a precizat ca, deoarece, ca urmare a respiratiei, aceasta se umezeste in interior si devine permeabila pentru coronavirus si alte particule."In mod normal o masca trebuie schimbata la 3 ore, nu sa primesti 5 masti pe un anumit timp. Noi o purtam toata ziua pentru ca nu stim daca vom primi si altele.. Eu m-am rugat de colegi medici de familie care mi-au dat o cutie de masti", a mai spus presedintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din Romania.Victor Esanu a reclamat si faptul ca nu a fost testat pentru coronavirus si personalul medical din spitale, motivul fiind lipsa testelor."Situatia reala este ca. Mi-e groaza de acest lucru. Ingrijorarea noastra este ca nu avem echipamente si teste suficiente pentru personalul medical", a mai spus Victor Esanu.Medicul clujean lucreaza la Ambulatorul Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca.