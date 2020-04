Doi angajati ai Politiei de Frontiera de la Aeroportul Iasi au coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Ancheta epidemiologica de la Aeroportul Iasi in acest caz a inceput marti.Directorul Aeroportului Iasi, Catalin Bulgariu, a anuntat printr-un mesaj publicat pe pagina institutiei ca datele oficiale vor fi anuntate de Directia de Sanatate Publica."Ceea ce va pot spune eu este ca sunt doua cazuri confirmate din persoanele care au intrat in contact direct cu pasagerii. La noi in Iasi sunt pasageri care au fost confirmati ulterior inca din data de 4 martie, sunt mai multi astfel de pasageri. Doar Dumnezeu ne-a ajutat sa nu ne infectam intr-o masura mai mare aici la Aeroport", a anuntat Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului International Iasi.Potrivit unor surse, cele doua persoane infectate cu noul coronavirus sunt politisti de frontiera.Miercuri, la Aeroport au ajuns si doua termoscannere, iar joi au fost puse in functiune."Ne-au ajutat foarte mult, sunt foarte bune, pacat ca au venit mult prea tarziu, dar este un pas inainte, se poate realiza o triere mai rapida si fara un contact fizic intre persoanele care opereaza zboruri si pasageri. E foarte important ca persoanele care ajung la Iasi sa stie ca nu se pot contamina din aeroportul Iasi. De aceea noi luam toate masurile sa nu cream un focar de infectie aici la nivelul aeroportului", a mai declarat Catalin Bulgariu.