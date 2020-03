Doi deputati din Franta au coronavirus, iar alti cinci sunt testati

Ziare.

com

Doua cazuri confirmate au fost anuntate joi, un lucrator la un snack-bar care functioneaza in sediul Adunarii Nationale si deputatul de Haut-Rhin (nord-est), Jean-Luc Reitzer, care "este in continuare in terapie intensiva, dar starea lui este stabila", a declarat sambata pentru AFP anturajul sau.Noul caz este "o deputata internata in prezent in spital", precizeaza presedintia intr-un comunicat de presa.Potrivit aceleiasi surse, in prezent, sase persoane sunt testate, printre care cinci deputati si un agent.In conformitate cu programul sau stabilit in iulie trecut, Adunarea Nationala isi intrerupe activitatea parlamentara in perioada 9 - 22 martie inclusiv, din cauza alegerilor municipale care au loc in toata Franta, reducand activitatea si numarul persoanelor prezente in cladire, subliniaza presedintia.Raspandirea rapida a coronavirusului in Franta a provocat 11 decese si 716 cazuri confirmate, cu 103 mai multe fata de ziua precedenta, conform unui nou bilant. Dupa Italia, Franta este cea mai afectata tara europeana.