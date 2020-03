Doi medici de la Suceava s-au infectat, desi au respectat masurile de precautie cu suspectii de coronavirus

LIVE

"In data de 19.03.2020 au fost confirmati pozitivi la testul pentru coronavirus doi medici ai Sectiei de Boli Infectioase. Acestia au avut contact cu pacienti suspecti, respectand masurile de protectie impuse", au anuntat reprezentantii Spitalului Judetean Suceava, printr-un comunicat de presa.Cei doi medici sunt izolati acasa si vor fi internati "in functie de agravarea simptomatologiei".Spitalul anunta ca cei doi medici sunt tratati "conform protocolului".Conducerea Spitalului Judetean Suceava a decis inlocuirea medicilor, iar sectia a fost dezinfectata.Joi au fost inregistrate 17 noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, din care 4 in Suceava. Bilantul a urcat la 277 de imbolnaviri.