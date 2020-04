Doi romani declarati vindecati s-au imbolnavit iar de COVID-19

LIVE

Cei doi veri din Buzau, de 29 si 46 de ani, au venit din Italia in luna martie si au intrat in carantina institutionalizata, fiind testati. Rezultatele au fost pozitive pentru COVID-19 si au fost internati intr-un spital din Bucuresti, unde au primit tratament specific.In 26 martie, cei doi au fost externati si s-au izolat impreuna intr-un imobil, unde au fost monitorizati de medicii de familie.In a 12-a zi de izolare, le-au fost prelevate noi probe, iar rezultatul testelor a iesit pozitiv. Din acest motiv, cei doi barbati, care sunt asimptomatici, au fost internati in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat.Autoritatile buzoiene dau asigurari ca in ultimele doua saptamani cei doi veri au stat izolati si nu au intrat in contact cu alte persoane.