Doi romani sunt suspecti de coronavirus. Unul este in Italia si altul in Spania

Ziare.

com

De asemenea, un alt roman de 37 de ani din Spania este internat intr-un spital din Ciudad Real, fiind suspect de infectie cu noul virus.Romanul din Italia a fost initial izolat si apoi internat la spitalul "Lazzaro Spallanzani", conform Corriere della Sera Barbatul lucreaza la Hotelul Palatino, la care au fost cazati cei doi chinezi infectati. Camera in care au fost cazati cei doi a fost decontaminata. Romanul a fost supus unor analize specifice si vom afla vineri dupa-amiaza daca este infectat sau nu cu coronavirus."Ca si in alte tari, avem doua cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Este vorba de doi turisti chinezi care au ajuns in tara noastra in urma cu cateva zile", a anuntat premierul italian, in cadrul unei conferinte de presa.Autoritatile din Spania au intrat in alerta joi si au activat protocolul necesar dupa ce romanul a prezentat simptomele la intoarcere din China, conform El Digital Ministerul Sanatatii din Spania a trimis analizele romanului la Centrul National de Microbiologie si asteapta rezultatele pentru a vedea daca se confirma sau nu prezenta coronavirusului.A.G.