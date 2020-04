Doi soti din Aiud, amendati cu 2.000 de lei fiecare. Politia: Au fost observati in mai multe locuri, aveau asupra lor un pachet de sticksuri

Ziare.

In replica, Politia sustine ca acestia ar fi fost observati in mai multe locuri din oras, iar la ei nu aveau decat o punga de sticksuri, neputand justifica, astfel, scopul iesirii din casa.Imaginea cu procesul verbal in care era stipulata amenda - 2.000 de lei pentru fiecare - a fost publicata, joi, pe reteaua de socializare Facebook, scrie Alba24.ro "Astazi am primit amenda de la Politia Aiud, d-nul agent Negru, pe motiv ca nu am scris in declaratie ora deplasarii. Nu exista in declaratia pe proprie raspundere asa ceva.Au mai trecut oameni pe strada, nu au fost controlati, in amenda spunandu-se ca nu a fost nici un om pe drum. Asta pentru ca am fost dupa alimente. Amenda este de 2.000 de lei. Asta face Politia Aiud! Dupa ce ni s-a fotografiat declaratia, ni s-a spus ca suntem liberi si ca este totul in regula. Vi s-a dat puterea sa va bateti joc de oameni?Acest domn politist cu buletinul in mana nu poate calcula cati ani avem. Ordonanta militara din amenda e data pentru persooane peste 65 ani.Ps. Sotului meu i s-a emis aceeasi amenda, in valoare de 2.000 lei. Aproape 1.000 euro pentru ca aveam totul in regula", a scris o localnica din Aiud, joi, pe reteaua de socializare Facebook.Dupa ce informatia a aparut in presa locala, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Alba si-au argumentat decizia, prin aceea ca sotii s-ar fi plimbat, de fapt, prin oras, fara sa poata dovedi ulterior ca au fost la cumparaturi."Cei doi au fost observati in mai multe zone ale orasului, iar pe declaratia pe proprie raspundere erau precizate locatii generale (centru, Micro, piata) pentru asigurarea bunurilor care acopera necesitatea de baza a persoanelor si animalelor.In momentul depistarii aveau asupra lor un pachet de sticksuri care ar fi putut fi cumparate si de la magazinul din apropierea locuintei lor.Rugam cetatenii sa inteleaga faptul ca, pentru sanatatea lor, este important sa iasa din casa cat mai rar si doar daca au motive intemeiate", au transmis reprezentantii IPJ Alba.Aproape 9.000 de romani au fost amendati in ultimele 24 de ore din cauza ca au fost prinsi de politie pe strada fara declaratia impusa prin ordonantele militare.Valoarea totala a amenzilor se ridica la aproape 20 de milioane de lei, bani care vor ajunge la bugetul de stat.Amenzile pot fi platite si pe ghiseul.ro, informeaza Grupul pentru Comunicare Strategica.