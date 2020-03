Doi turisti romani, depistati pozitiv cu noul coronavirus in Bali

Ziare.

"Pot sa confirm ca am primit rezultatele testelor celor doi straini care sunt tratati la Tabanan General Hospital si ele sunt pozitive. Amandoi pacientii sunt in stare stabila, totusi ei vor ramane in izolare pana cand testele vor iesi negative", a declarat Nyoman Suratmika, seful Agentiei de Sanatate din Tanaban, citat de The Jakarta Post Conform sursei citate, este vorba despre un cuplu, barbat si femeie, din Romania.Nyoman Suratmika a precizat ca barbatul a fost primul care s-a simtit rau si a primit tratament. Initial, el a mers la un spital privat. "Avea febra, tusea si prezenta dificultati de respiratie" in momentul in care a fost adus la spitalul din Taban, a mai declarat Suratmika.Romanul a fost izolat, iar dupa doua zile sotia sa a prezentat simptome similare, asa ca a fost si ea internata si izolata."Suntem multumiti sa vedem ca pacientii sunt acum in conditie mai buna, dar fiind pozitivi, asteptam ca testele sa se negativeze. Imediat dupa aceea vor putea parasi spitalul", a adaugat oficialul.Pana acum in Bali s-au inregistrat doua decese din cauza COVID-19 in randul turistilor, iar un cetatean indonezian este internat in spital. Se presupune ca au decedat o britanica si un francez. In total, numarul imbolnavirilor se ridica la 5, inclusiv cele doua decese.C.B.