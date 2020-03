Donald Trump ar fi cautat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin destinat COVID-19 - presa

Ziare.

Raportul, in care sunt citate surse, arata ca liderul de la Casa Alba a oferit mari sume de bani oamenilor de stiinta germani care lucreaza la acest vaccin.In plus, citeaza The Guardian, Guvernul german a intervenit pentru ca Statele Unite sa nu il poata procura.Recent, Medicago, o companie biofarmaceutica cu sediul central in Quebec City, detinuta in proportie de 40% de Philip Morris, a produs cu succes o Particula de Tip Virus (Virus-Like Particle - VLP) a noului coronavirus, la numai 20 de zile dupa ce a obtinut gena SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, potrivit unui comunicat al acesteia.Producerea VLP este primul pas in dezvoltarea unui vaccin pentru COVID-19, care va fi supus unui test pre-clinic pentru siguranta si eficacitate. Dupa finalizatea testului, Medicago se astepta sa discute cu agentiile competente din domeniul sanatatii pentru initierea, in vara anului 2020 (iulie-august), a testelor clinice pe oameni.