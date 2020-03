Donald Trump declara stare de urgenta nationala in SUA, din cauza coronavirusului

Ziare.

Sunt 1.701 de cazuri de Covid-19 in SUA si 40 de decese provocate pana acum de coronavirus.Decizia presedintelui Trump, care in primele momente a minimalizat criza provocata de coronavirus, permite deblocarea unor fonduri federale care sa fie folosite in situatii de urgenta. E vorba despre 42 de miliarde de dolari.Acest lucru va ajuta la construirea de spitale si de descoperirea de noi tratamente, scrie BBC.