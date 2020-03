Donald Trump recurge la o lege de razboi, pentru a accelera productia de masti si echipamente medicale

LIVE

Potrivit acestuia, o estimare potrivit careia somajul din Statele Unite ar putea atinge 20% este scenariul cel mai pesimist, relateaza Reuters."Vom invinge inamicul invizibil", a afirmat presedintele, care a declarat ca declansarea crizei l-a transformat "intr-un presedinte pe timp de razboi".Trump a mai spus ca va invoca si o alta lege, care va permite autoritatilor sa returneze migrantii care vor sa traverseze ilegal frontiera sudica a Statelor Unite. Granita nu va fi inchisa, a precizat presedintele.Liderul american a anuntat ca o nava spital va fi trimisa la New York pentru a ajuta oamenii afectati de contagiune si ca o a doua nava spital va fi trimisa pe coasta de vest.Trump a aparat exprimarea sa de "virus chinez", in pofida ingrijorarii in randul unor americani ca este o "insulta etnica"."Nu este rasista, deloc. Vine din China", a spus presedintele despre boala a carei origine este din orasul Wuhan, China.Trump a afirmat la Casa Alba ca va semna miercuri Legea pentru Productia de Aparare (Defense Production Act).Legea, care dateaza din perioada Razboiului Coreean din anii '50, acorda presedintelui autoritatea extinsa de a accelera si extinde furnizarea de resurse din industria americana, pentru a sustine programele din domeniile militar, energetic, spatial si de securitate interna, potrivit Agentiei Federale pentru Gestionarea Situatiilor de Urgenta.Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a alimentat miercuri temerile legate de colapsul economic, spunand parlamentarilor din Capitol Hill ca un somaj de 20% este extrem de probabil daca virusul va avea efecte decvastatoare pentru afacerile americane, dintre care multe au deja probleme."Acesta este scenariul cel mai pesimist. Suntem departe de acesta", a spus Trump.In prezent, in Statele Unite sunt peste 7.000 de persoane infectate cu coronavirus si au avut loc peste 100 de decese.