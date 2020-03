Dosar penal in cazul fostului ofiter MAI care a mintit si a infectat mai multe persoane

"Poate avea dosar penal"

"Referitor la barbatul de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19, facem precizarea ca, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2, sub aspectul savarsirii infractiunii Prev de art 352 CP", anunta Grupul de Comunicare Strategica.Raed Arafat declarase, miercuri, ca pacientul de la Spitalul Gerota poate primi amenda sau i se poate intocmi dosar penal."Daca i-a indus in eroare, e pasibil de amenzi si intra chiar sub incidenta Codului Penal. A imbolnavit alte persoane. Daca a zis la spital si i-a indus in eroare, poate avea dosar penal pe baza articolului care prevede raspandirea bolilor", a spus Raed Arafat.Potrivit acestuia, pacientul deja a infectat alte persoane. "Poate nu se opreste aici. Cei izolati la domiciliu - la ei inca poate sa apara infectia", a mai spus Arafat.Din cauza acestui caz, toti pacientii si personalul medical care se afla in Spitalul Gerota vor ramane acolo impreuna pentru urmatoarele 14 zile. Primarul Capitalei, Gabriela Firea a anuntat, miercuri, ca a suspendat activitatea biroului de Evidenta Populatiei din cadrul Primariei Generale pana in 22 martie, din cauza ca o angajata a fost depistata pozitiv cu coronavirus.Femeia ar fi fost in excursie in Israel cu fostul ofiter.