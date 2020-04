Dosar penal in cazul fostului sef al spitalului din Focsani, infectat cu COVID, care s-a ascuns cu laptopul intr-un hotel

Escortat cu politia

Ziare.

com

Dosarul penal are ca obiect infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. Cazul a fost deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Focsani, ca urmare a publicarii unor articole de presa, si a fost preluat luni de Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea.," anunta Ministerul Public.Mandrila a fost escortat duminica seara de angajatii ISU la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean. Totodata, a fost nevoie si de escorta politiei."Nu m-am ascuns absolut nicaieri. Eu joi, in momentul in care am fost declarat pozitiv, am sunat la DSP Vrancea si DSP a anuntat Ministerul.M-am prezentat imediat in sectia de Boli infectioase, in triaj. In urma acestui control, medicul sef al sectiei a constatat ca sunt un caz usor si mi-a spus ca pot sa ma tratez la un domiciliu ales si sa ma autoizolez," preciza fostul manager.- BMinistrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni instalarea unei conduceri militare la sefia Spitalul Judetean Focsani.