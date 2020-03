Dosar penal la Ramnicu Valcea dupa ce un pacient suspect de coronavirus a parasit salonul din spital pentru 15 minute

A iesit cu soacra la cumparaturi

Cazul a fost deschis dupa ce politistii s-au autosezat din oficiu, potrivit Ministerului Public.Procurorii au anuntat miercuri deschiderea mai multor dosare privind aceasta infractiune, in cazul nerespectarii carantinei. De asemenea, inspectorii sanitari din cadrul directiilor de sanatate publica au aplicat amenzi in valoare de 1.835.000 de lei unui numar de 120 persoane pentru nerespectarea autoizolarii, potrivit unuicomunicat al Grupului de Comunicare Strategica.Un dosar similar cu privire la comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor a mai fost deschis si la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragasani."In fapt, in cauza s-a retinut ca la data de 03 martie 2020, s-a impus izolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, pentru P.S.N. din com. Gradinari, jud. Olt, intrucat proveneau din una din zonele de risc de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, din Italia. Izolarea s-a realizat in mun. Dragasani, la locuinta soacrei faptuitorului.Cu toate ca avea cunostinta de obligatia de a nu parasi domiciliul, in data de 13 martie 2020, P.S.N. a parasit locuinta, deplasandu-se pe raza municipiului Dragasani cu autoturismul, impreuna cu soacra sa, pentru a efectua cumparaturi," anunta Ministerul Public.In acest caz, urmarirea penala este efectuata de lucratori de politie judiciara din cadrul Politiei municipiului Dragasani sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani.