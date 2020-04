Dosar penal la Spitalul din Suceava: Personalul de la UPU nu a fost echipat corespunzator, din dispozitia sefului de sectie

LIVE

Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a transmis joi, un comunicat de presa, prin care anunta inceperea urmaririi penale pentru comiterea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor."In fapt, s-a retinut ca, la data de 20 aprilie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava,, respectiv cu masca FFP3, combinezon, ochelari, viziera, cizme si manusi chirurgicale, potrivit Ordinului 555/2020, respectiv 533/2020.In aceste conditii, se constata ca nu au fost respectate masurile dispuse in cadrul unitatii medicale, cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase", se arata in comunicat.Parchetul a mai spus ca sesizarea a venit din partea conducerii Spitalului Judetean Suceava, la data de 23 aprilie, urmarirea penala urmand a fi efectuata de catre politistii din cadrul Politiei municipiului Suceava - Biroul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava.Spitalul Judetean Suceava are management militar, de la inceputul lunii aprilie.